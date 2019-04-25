Курсанты Рязанского воздушно-десантного училища протестуют против смены цвета погон

Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища протестуют против смены цвета погон, передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Они устроили акцию протеста, оставив знаки отличия нового образца у памятника генералу Маргелову. Участников протеста не устраивает, что их погоны исполнены в зеленом, а не в небесно-голубом цвете.

В акции приняли участие около 40 человек, в том числе представители сержантского состава. По их мнению, данные нововведения противоречат традициям, сложившимся в десантных войсках.

На сайте выпускников училища опубликовано заявление, что форма одежды курсантов определена приказом министра обороны РФ от 22 июня 2015 года №300 "Об утверждении Правил ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в Вооруженных Силах Российской Федерации и Порядка смешения предметов существующей и новой военной формы одежды в Вооруженных Силах Российской Федерации".