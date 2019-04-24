Кемеровские санитарки, которых хотят перевести в уборщицы, объявили голодовку

Санитарки Анжеро-Судженской городской больницы (Кемеровская область) объявили голодовку в знак протеста. Акция началась сегодня утром.

Женщины протестуют против сокращений персонала и принудительному переводу в уборщицы. Как рассказала младшая медсестра Марина Агаркова, она намерена голодать с коллегой Валентиной Львовой.

"Пока мы вдвоем, к нам никто не присоединился. Утром мы позавтракали и больше ничего не ели, пьем минералку. В данный момент я нахожусь на больничном, так как травмировала палец, а моя напарница завтра с утра пойдет на работу, несмотря на то, что голодает. Когда я выйду с больничного, тоже пойду работать", - рассказала она Накануне.RU.

По ее словам, пока никакой реакции не последовало, голодовка будет продолжена.

"Будем смотреть по состоянию здоровья и какая будет реакция. У меня уведомление о сокращении до 13 мая, когда будет последняя смена, а у напарницы - до 19-го. Если не будет никакой реакции и если позволит здоровье, будем продолжать до этого времени", - добавила Марина Агаркова.

Ранее санитарки и младшие медсестры Анжеро-Судженской городской больницы объединились в независимый профсоюз, чтобы противостоять сокращениям и принудительному переводу в уборщицы.

"Мы считаем это унижением своего труда и профессионального достоинства, это бьет по нашей зарплате, и без того низкой. Это отнимает у нас медстаж, дополнительные отпуска, нарушает федеральные нормы порядка оказания медицинской помощи и профстандартов. Уборщик служебных помещений не может исполнять обязанности младшего медперсонала - ухаживать за больными, помогать в операционной, утилизировать биологические отходы. Сокращение младшего медперсонала наносит удар по пациентам, снижает качество и объем медицинской помощи и делает еще более непростой работу медсестер и врачей", - заявляли сотрудницы.