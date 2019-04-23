23 Апреля 2019
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Часть сотрудников завода Ford Sollers во Всеволжске отказались подписывать программу увольнения

74 работника завода Ford Sollers во Всеволожске Ленинградской области отказались подписывать программу добровольного увольнения, предложенную менеджементом предприятия. Профсоюз, напомним, настаивал на выплате двух годовых окладов, но руководители не пошли на переговоры, передает корреспондент Накануне.RU.

Работники, не подписавшие ПДУ, попадут под сокращение штата, они не будут работать до закрытия производства. В профсоюзе отмечают, что судьба работников после ликвидации предприятия остается под вопросом - комиссия по трудоустройству при областном центре занятости, которую обещали создать областные власти, еще не начала работу.

"Мы готовим обращение к Беглову о том, чтобы городской центр занятости, который с нами работает, вошел в эту комиссию. Региональные власти очень медленно работают, это очень настораживает. Кроме того, мы писали обращение в СПЧ с просьбой включения Конфедерации труда России в переговорный процесс по продаже производственной площадки завода, обращение передано в Правительство, но движений нет", - рассказал Накануне.RU председатель первичной профсоюзной организации "Форд" Михаил Сергеев.

Напомним, Ford закрывает свои заводы в России. Концерн направил $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам, однако условия сокращения российских работников концерна оказались хуже, чем у их европейских коллег. Профсоюз инициировал "итальянскую забастовку".

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Часть сотрудников завода Ford Sollers во Всеволжске отказались подписывать программу увольнения

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Теги: Ford Sollers, Всеволожск, завод,



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