Руководство ЮУМЗ на закрытой встрече рассказало сотрудникам, что станет с заводом

22 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Интернет-президент Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО В России

Руководство ЮУМЗ на закрытой встрече рассказало сотрудникам, что станет с заводом

Руководство Южно-Уральского машиностроительного завода (ЮУМЗ) провело закрытую встречу с работниками предприятия, гендиректор подтвердил данное ранее обещание выплатить долги по зарплате до конца апреля. Об этом Накануне.RU сообщила председатель профсоюзного комитета ЮУМЗ Наталья Азмуханова.

"Собрание состоялось. Но много людей туда не удалось провести, потому что охрана затребовала наши пропуска. Я, кого знала пофамильно и в лицо, под свою ответственность запустила. На этой встрече в итоге было человек 50-70", - рассказала она.

На закрытой встрече руководство разъяснило, что ждет предприятие в дальнейшем, а также ответило на вопросы сотрудников. "Директор сказал, что будет создано другое предприятие, совместно с "Уралмашем". О том, что он пересмотрит весь руководящий состав. Также он сообщил, что будет отсматривать каждого работника, если останется гендиректором, для найма на работу на новом производстве. И пообещал, что зарплату за март закроет до конца апреля", - пояснила Азмуханова.

Сотрудники ЮУМЗ отмечают, что в целом ничего нового они не услышали.

"Дальше будем смотреть, что действительно будет - банкротство или оздоровление. Если совсем будет уничтожение, будем стараться заключать соглашения, чтобы людям выплатили все средства, которые остались невыплаченными. Конечно, хотелось бы, чтобы производство работало, будем настаивать на этом", - подчеркнула глава профсоюза ЮУМЗ.

От правительства области пока никакой реакции на акцию не поступило, в администрацию главы региона направлена резолюция митинга против развала завода, который прошел 20 апреля у проходной предприятия.

митинг ЮУМЗ(2019)|Фото: vk.com/profsouz56

Как сообщало Накануне.RU, машиностроительный концерн "стоит" с сентября 2018 года. Сотрудники завода находятся в вынужденном отпуске семь месяцев. Положенные по трудовому законодательству 2/3 заработной платы не выплачиваются вовремя, а задолженность перед работниками возросла до 90 млн руб.

20 апреля порядка 300 работников и жителей Орска вышли на митинг с требованием сохранить их рабочие места в ЮУМЗ. Перед этим врио главы Оренбургской области Денис Паслер посетил завод и заверил, что предпринимает все меры для решения кризисной ситуации на предприятии. Уже тогда он заявил, что у ЮУМЗ есть совместный проект со свердловским заводом "Уралмаш".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Руководство ЮУМЗ на закрытой встрече рассказало сотрудникам, что станет с заводом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЮУМЗ, закрытая встреча, митинг, руководство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.04.2019 14:33 Мск "Наши дети хотят есть!" Сотни работников ЮУМЗ вышли на митинг
Ранее 17.04.2019 14:45 Мск Паслер посетил ЮУМЗ, на котором зреет протест. Зарплату рабочим пообещали выплатить до конца апреля
Ранее 15.04.2019 08:56 Мск Рабочие машиностроительного концерна Оренбуржья решат вопрос с митингом после встречи с Паслером

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3660

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети