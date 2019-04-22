Руководство ЮУМЗ на закрытой встрече рассказало сотрудникам, что станет с заводом

Руководство Южно-Уральского машиностроительного завода (ЮУМЗ) провело закрытую встречу с работниками предприятия, гендиректор подтвердил данное ранее обещание выплатить долги по зарплате до конца апреля. Об этом Накануне.RU сообщила председатель профсоюзного комитета ЮУМЗ Наталья Азмуханова.

"Собрание состоялось. Но много людей туда не удалось провести, потому что охрана затребовала наши пропуска. Я, кого знала пофамильно и в лицо, под свою ответственность запустила. На этой встрече в итоге было человек 50-70", - рассказала она.

На закрытой встрече руководство разъяснило, что ждет предприятие в дальнейшем, а также ответило на вопросы сотрудников. "Директор сказал, что будет создано другое предприятие, совместно с "Уралмашем". О том, что он пересмотрит весь руководящий состав. Также он сообщил, что будет отсматривать каждого работника, если останется гендиректором, для найма на работу на новом производстве. И пообещал, что зарплату за март закроет до конца апреля", - пояснила Азмуханова.

Сотрудники ЮУМЗ отмечают, что в целом ничего нового они не услышали.

"Дальше будем смотреть, что действительно будет - банкротство или оздоровление. Если совсем будет уничтожение, будем стараться заключать соглашения, чтобы людям выплатили все средства, которые остались невыплаченными. Конечно, хотелось бы, чтобы производство работало, будем настаивать на этом", - подчеркнула глава профсоюза ЮУМЗ.

От правительства области пока никакой реакции на акцию не поступило, в администрацию главы региона направлена резолюция митинга против развала завода, который прошел 20 апреля у проходной предприятия.

Как сообщало Накануне.RU, машиностроительный концерн "стоит" с сентября 2018 года. Сотрудники завода находятся в вынужденном отпуске семь месяцев. Положенные по трудовому законодательству 2/3 заработной платы не выплачиваются вовремя, а задолженность перед работниками возросла до 90 млн руб.

20 апреля порядка 300 работников и жителей Орска вышли на митинг с требованием сохранить их рабочие места в ЮУМЗ. Перед этим врио главы Оренбургской области Денис Паслер посетил завод и заверил, что предпринимает все меры для решения кризисной ситуации на предприятии. Уже тогда он заявил, что у ЮУМЗ есть совместный проект со свердловским заводом "Уралмаш".