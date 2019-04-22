В Челябинске будут судить местных жителей за поджог квартиры, в которой находились пенсионерка и двое детей

В Челябинске четверо жителей региона предстанут перед судом за поджог квартиры, в которой находились пенсионерка и двое детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 23 апреля прошлого года. 43-летний житель при пособничестве двоих лиц организовал, а двое других соучастников осуществили поджог квартиры. Пожар своевременно потушили. Однако пенсионерка и дети десяти и семи лет получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Потерпевшим и собственнику квартиры причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 305 тыс. рублей.