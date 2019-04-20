Белоруссия высказала претензии к качеству российской нефти

Качество российской нефти марки Urals, поставляемой по нефтепроводу "Дружба", резко ухудшилось, заявил белорусский "Белнефтехим".

В смеси обнаружено завышенное содержание хлорорганических соединений, норма превышена в десятки раз. Переработка такой нефти может привести к нарушению в работе НПЗ.

"Белнефтехим" запросил встречу с представителями "Транснефти".Советник президента "Транснефти" Игорь Дёмин сообщил, что представители компании встретятся с белорусской стороной, сообщает РИА Новости. Ситуация должна нормализоваться к понедельнику-вторнику.

Как сообщало Накануне.RU, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял об остановке поставок нефти по нефтепроводу для проведения ремонта.