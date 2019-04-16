16 Апреля 2019
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"Сеть будет падать регулярно": закон о "суверенном интернете" принят под протесты

Госдума передала государству централизованное управление российской глобальной сетью в случае возникновения внешних "угроз". Сегодня парламентское большинство проголосовало за принятие законопроекта о "суверенном интернете" в окончательном чтении. Депутаты из оппозиционных партий назвали очередную инициативу сенатора Андрея Клишаса ударом по свободе слова в стране и предрекли постоянные перебои в сети, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, законопроект предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. С ее помощью рунет сможет работать в случае сбоев за пределами страны или "целенаправленного масштабного внешнего воздействия". Операторы связи обязаны будут установить в своей сети технические средства противодействия угрозам и проходить регулярные учения по выявлению угроз и восстановлению работы интернета.

Авторы законопроекта так и не определили, какая информация будет считаться угрозой и попадет под запрет, отметил депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Он напомнил о затратах на создание "суверенного интернета" – это 30 млрд руб. из бюджета и 130 млрд руб. от операторов связи.

"Руководить всем этим будет организация, которая прославилась своими поведением как слон в посудной лавке, заблокировав сотни ни в чем неповинных сайтов, пытаясь заблокировать "Телеграм", - напомнил Иванов.

По мнению депутата, предложенное "средство защиты от угроз само становится угрозой".

"Справедливая Россия" также высказалась против принятия законопроекта.

"Может возникнуть ситуация, когда Россия будет отсечена от интернета". Это заявление гармонирует с заявлением о том, что интернет используется в качестве инструмента для раскачки внутриполитической ситуации. Не интернет, а мусорная реформа, закон о повышении пенсионного возраста и обогащении российской олигархии раскачивает ситуацию, а вовсе не то, что граждане между собой эти вещи обсуждают", - заявил Олег Шеин.

Депутат добавил, что авторы законопроекта не являются программистами, а заниматься защитой интернета должны те, кто в этом разбирается.

сенатор Андрей Клишас(2017)|Фото:https://ru.wikipedia.org

Алексей Куринный из КПРФ напомнил о последних непопулярных инициативах Андрея Клишаса – о запрете "фейковых" новостей и оскорблении власти. Законопроект о защите рунета гармонично вписался в этот список.

"Основной целью этого закона является контроль за распространением информации. Разговоры об учениях говорят о том, что сами разработчики закона не представляют, как это будет работать. Хватит ли у них тех возможностей, мозгов и знаний, чтобы блокировать источники угроз? Сеть будет падать регулярно. Какие убытки будут, остается только догадываться", - заявил коммунист.

Российский сегмент интернета не будет обособлен, заверил депутат от "Единой России" Сергей Боярский.

"Будет ровно наоборот – законопроект обеспечит бесперебойную работу российского интернета в случае появления внешних угроз. Мы должны идти в ногу со временем, мы не можем позволить себе прорыва на шатком фундаменте", - высказался парламентарий.

В результате против принятия законопроекта проголосовали 68 депутатов. Документ принят в окончательном чтении.

Законопроект вступит в силу с 1 ноября 2019 г., отдельные его положения – с 1 января 2021 г.

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"Сеть будет падать регулярно": закон о "суверенном интернете" принят под протесты

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Теги: суверенный интернет, оператор связи, безопасность, информация, рунет



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