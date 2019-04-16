Жительница Нягани получит планшет за стремление сделать жизнь в Югре еще лучше

Жительнице Нягани подарят планшет за активную гражданскую позицию. Валентина Кондакова стала победителем первого этапа конкурса "Активный югорчанин". Женщина отправила в "Книгу предложений" 10 своих идей и осталась довольна новым форматом взаимодействия власти и общества, сообщили Накануне.RU в службе информации портала "Открытый регион - Югра".

С марта в Югре проходит конкурс "Активный югорчанин": каждые две недели самых активных жителей округа, отправивших сообщения в "Книгу предложений", награждают подарками – планшетами и бытовой техникой. Шансы стать победителем конкурса растут вместе с количеством предложений в "Книгу".

Жительница Нягани Валентина Кондакова направила 10 сообщений. За свою гражданскую активность она получит планшет.

"Книга предложений" - это очень правильный подход. Здорово, что присутствует такая открытость. Я вижу проблемы других территорий. Те вопросы, которые задавала я, существуют и в других муниципалитетах. Переход на новую систему ТКО, цифровое телевидение, благоустройство. Хорошее начало в том, что можно оценить ответы ведомств, органов власти. Мне очень нравится такая форма общения", - поделилась своим мнением югорчанка.

Конкурс пройдет в шесть этапов, на каждом из которых выберут победителя. Третий этап стартовал сегодня и продлится по 28 апреля.

Напомним, задать вопрос представителям власти через "Книгу предложений" можно на любую тему. Обращения югорчан формируются по 16-ти различным категориям. В "Открытом регионе" гарантируют оперативность: ответ на заявку придет в 10-дневный срок. После этого пользователь сможет оценить работу органа власти и внести свое предложение.