Названа дата прощания с основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владиславом Тетюхиным

Стала известна дата прощания с основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владиславом Тетюхиным.

Доктор технических наук, действительный член РАИН скончался 11 апреля на 87-м году жизни после тяжелой болезни.

Как сообщили Накануне.RU в центре, прощание с Владиславом Валентиновичем и гражданская панихида состоятся в субботу, 13 апреля, с 12.00 до 15.00 в ДК им. Агаркова в Верхней Салде (ул. Энгельса, 32).

Свои соболезнования в связи с кончиной Тетюхина выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.