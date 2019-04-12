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Названа дата прощания с основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владиславом Тетюхиным

Стала известна дата прощания с основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владиславом Тетюхиным.

Доктор технических наук, действительный член РАИН скончался 11 апреля на 87-м году жизни после тяжелой болезни.

Как сообщили Накануне.RU в центре, прощание с Владиславом Валентиновичем и гражданская панихида состоятся в субботу, 13 апреля, с 12.00 до 15.00 в ДК им. Агаркова в Верхней Салде (ул. Энгельса, 32).

Свои соболезнования в связи с кончиной Тетюхина выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Названа дата прощания с основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владиславом Тетюхиным

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Теги: Тетюхин, прощание, центр



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Ранее 11.04.2019 11:52 Мск Скончался основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин

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