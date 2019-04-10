Пока Дерипаска судится в России за свою "честь", американцы подтвердили "захват" его активов

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил Конгрессу, что российский предприниматель Олег Дерипаска и члены его семьи не контролируют компании "Русал", En+ и "Евросибэнерго". Известно, что отстранение Дерипаски предполагало изначально перевод предприятия и всей бизнес-империи под американский контроль.

Экономист Василий Колташов считает, что воспринимать ход американцев нужно как предупреждение для российского государства, когда уже нельзя делать вид, что ничего не происходит. И случившееся с Дерипаской показывает опрометчивость олигархов, которые, "нажив" состояния в 90-е, поверили в сказку про свободный рынок и своими руками принесли все "нажитое" на Запад. Теперь нечего удивляться, что они могут лишиться всего.

"Это похоже на рейдерский захват, – говорит Колташов, – только Штаты по мелочи и не воруют. Для Дерипаски это несомненный успех – он пытался интегрировать эту компанию в западную экономику и добился этого, дело будет процветать, только без него. Молодец, интегрировал – "а теперь пошел вон". Взрослые люди, которые приватизировали компании в 1990-е, у которых никаких иллюзий быть не должно, а как дети оказались. Это попахивает рейдерским захватом, только у нас считается, что на Западе их не может быть, но там по мелочи и не хватают. Тем более, когда им приносят все на тарелочке, глупо не взять".

"Можно только пожелать другим российским олигархам так же "успешно" интегрироваться в западную финансовую систему и отдать все, что "нажито непосильным трудом". Главное – делать выводы и для Администрации президента, пройдет немного времени, и почти все российские компании могут оказаться у Ротшильдов или еще у кого-то", – предупреждает экономист.

Напомним, что год назад российский алюминиевый холдинг "Русал" попал под санкции США вместе со всеми остальными компаниями Олега Дерипаски, американцы требовали, чтобы олигарх и члены его семьи ушли от управления своей бизнес-империей, российский бизнесмен выполнил условия, отдав контрольный пакет акций. В январе санкции были сняты, и "Русал" планирует вернуться на экспортные рынки (в США) в прежнем объеме. Сообщалось, что акции Олега Дерипаски и членов его семьи будут переданы структурам, которые одобрят в Минфине США, согласно плану, который разработал Глава совета директоров En+, бывший министр энергетики Великобритании Грегори Баркер. План Баркера подразумевает лишение Дермпаски контроля (что уже произошло), второй пункт – выход бизнесмена из советов директоров En+ и "Русала". Наконец, третье – замещение в этих советах представителей Дерипаски независимыми директорами, которые будут подбираться западной рекрутинговой компанией.

Примечательно, что 11 апреля состоится суд, где сторона Дерипаски продолжит пытаться взыскать моральный ущерб с главы КПРФ Геннадия Зюганова.

Предпринимателя возмутило то, что 9 января 2019 года Зюганов на заседании в Госдуме назвал алюминиевый бизнес предпринимателя "аферой", призвал расследовать приобретение им заводов в 90-е и дальнейшую их передачу "англосаксам". Депутат Госдумы, руководитель юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев сообщил, что позиция Геннадия Зюганова остается неизменной.

Дерипаска продолжает судиться с главой коммунистов за честь и достоинство своего бизнеса, который, насколько можно предполагать, уже не является его собственным бизнесом, а переходит под полное влияние лиц, одобренных Минфином США, и пытается взыскать с Геннадия Зюганова 1 млн руб. морального ущерба. К слову, после потери контрольного пакета акций по требованию Штатов, Дерипаска потерял гораздо больше – имущество миллиардера остается заблокированным, пока он сам находится под санкциями.

"Суд будет продолжаться, завтра в 14 часов будет судебное заседание, наша позиция никак не изменилась. Позиция Геннадия Андреевича заключается в том, что в принципе вокруг российского алюминия произошли какие-то непонятные вредоносные действия, в результате которых вся алюминиевая промышленность оказалась под контролем англосаксов, поэтому он настаивал и теперь тоже продолжает настаивать на проведении расследования", – рассказал Соловьев.

Объединенная компания"РУСАЛ" – российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема, крупнейшие предприятия расположены в том числе на Урале (БАЗ, УАЗ), в Сибири.