07 Марта 2019
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"Дыра сзади, чтобы все тырить": Топ-менеджер "Газпрома" назвал полным аутом пропажу газопровода стоимостью 1,7 млрд рублей

Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров обругал подчиненных из-за инцидента с исчезновением газопровода в Приозерске. Аудиозапись его выступления приводит издание 47news.

По данным СМИ, 10 января Прозоров выступил на закрытом совещании с участием около 30 топ-менеджеров.

"Ну, Приозерск - это полный аут, полный. Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича (Миллера, председателя правления Газпрома)", - сказал на совещании Прозоров.

Прозоров сравнил ситуацию на стройплощадках с разрухой 90-х годов, поскольку увидел "незаконченные заборы, ворота и дыру сзади, чтобы все тырить".

О "пропаже" под Петербургом 125-километрового газового трубопровода еще в 2017 году сообщала "Фонтанка.ру". Как отмечало издание, по документам газопровод существует.

Бумаги свидетельствуют: в 2012 – 2014 годах в Ленинградской области был построен газопровод до города Приозерска, с четырьмя газораспределительными станциями, домами для персонала и автоматизированной системой управления.

Издание сообщало, что договорная цена работ – 1,8 миллиарда. Заказчиком проекта выступила дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром инвест", генподрядчиком - ООО "Омега".

К концу 2015 года "Газпром инвест" почти все работы принял, подписал акты по форме КС-3 (справки о стоимости выполненных работ и затрат), на счета "Омеги" было перечислено около 1,7 миллиарда рублей. То есть газопровод был построен и оплачен.

6 марта 2019 года региональная прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества при строительстве трубопровода в Приозерске.

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"Дыра сзади, чтобы все тырить": Топ-менеджер "Газпрома" назвал полным аутом пропажу газопровода стоимостью 1,7 млрд рублей

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Теги: газпром, газопровод, приозерск



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