Газпром в намеченные сроки довел "украденный" трубопровод до Приозерска

"Газпром" в намеченные сроки довел до города Приозерск в Ленинградской области "украденный" трубопровод с природным газом.

Напомним, несколько лет назад при его строительстве вскрылось мошенничество в особо крупном размере. На проблему пожаловались президенту Владимиру Путину в ходе пресс-конференции в декабре 2018 года.

О завершении скандальной стройки отчитались в областной администрации, пишет Regnum. В первую очередь к новому трубопроводу подключили две главные котельные районного центра, которые обеспечивают теплом больше 90% потребителей в Приозерске.

О "пропаже" под Петербургом 125-километрового газового трубопровода еще в 2017 году сообщала "Фонтанка.ру". Как отмечало издание, по документам газопровод существует. Заказчиком проекта выступила дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром инвест", генподрядчиком - ООО "Омега".

К концу 2015 года "Газпром инвест" почти все работы принял, подписал акты по форме КС-3 (справки о стоимости выполненных работ и затрат), на счета "Омеги" было перечислено около 1,7 миллиарда рублей. То есть газопровод был построен и оплачен.

6 марта 2019 года региональная прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества при строительстве трубопровода в Приозерске.