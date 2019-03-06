06 Марта 2019
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В Ишиме судят крымчанина за ДТП, в котором погиб охотник

В Ишиме ушло в суд уголовное дело в отношении 48-летнего крымчанина. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем, по неосторожности смерть человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

12 декабря 2018 г. крымчанин должен был перегнать грузовой автомобиль Dong Feng из Омска в Муравленко. Около 17.00, на 284 км автодороги Тюмень-Омск, водитель, по версии следствия, нарушил правила дорожного движения: вел автомобиль со скоростью, не обеспечивавшей контроль за управлением автомобиля, а также не соблюдал безопасную дистанцию. В результате, когда автомобиль, ехавший впереди, начал притормаживать, крымчанин также нажал на тормоз, но попал в неуправляемый занос.

Грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser, которой управлял 60-летний житель Тюменского района, ехавший в Абатский район на охоту. Он получил серьезные травмы и 14 декабря скончался в больнице Ишима.

Toyota Land Cruiser, ДТП(2019)|Фото: Прокуратура Тюменской области

Свою вину в ДТП обвиняемый признал. Прокуратура Ишимского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила материалы в суд, для дальнейшего рассмотрения.

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В Ишиме судят крымчанина за ДТП, в котором погиб охотник

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Теги: ДТП, Toyota Land Cruiser,  Dong Feng, авария, погибший



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