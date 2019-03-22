ФАС проверит тарифы на вывоз мусора в Свердловской области и нескольких российских регионах

Федеральная антимонопольная служба России начала проверку экономической обоснованности тарифов на вывоз мусора в нескольких регионах страны.

Напомним, что "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 года. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. После этого по стране прошли акции протеста из-за возросших тарифов.

Как сообщили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе, проверки пройдут в Карачаево-Черкессии, Свердловской, Кировской и Сахалинской областях, а также ряде других регионов.

"По итогам проверочных мероприятий, в случае выявления нарушений требований действующего законодательства, будут приняты меры реагирования", - пообещали в ФАС.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ходе "мусорной реформы" жители региона получили некорректные счета. После этого местные власти решили снизить тариф на вывоз мусора на 12 рублей в месяц.