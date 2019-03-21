Главный лоббист вступления в ВТО Медведков покинул должность главы департамента Минэка

По данным ведомства, чиновник покинул госслужбу по собственной инициативе.

Напомним, Медведков был главным лоббистом присоединения к ВТО , проводивший программу по вступлению России в ВТО 15 лет.

Департамент торговых переговоров Минэкономразвития возглавила Екатерина Майорова. Такая информация содержится на официальном сайте министерства.





