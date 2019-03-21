21 Марта 2019
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Экономика Центральный ФО

Главный лоббист вступления в ВТО Медведков покинул должность главы департамента Минэка

Департамент торговых переговоров Минэкономразвития возглавила Екатерина Майорова. Такая информация содержится на официальном сайте министерства.

Ранее Майорова занимала пост заместителя главы подразделения.

Многолетний руководитель департамента Максим Медведков покинул должность.

Напомним, Медведков был главным лоббистом присоединения к ВТО, проводивший программу по вступлению России в ВТО 15 лет.

По данным ведомства, чиновник покинул госслужбу по собственной инициативе.

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Главный лоббист вступления в ВТО Медведков покинул должность главы департамента Минэка

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Теги: ВТО, Максим Медведков, минэкономразвития



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