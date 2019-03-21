Силовики обыскивают Центр питания Универсиады в Красноярске

В Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске проходит обыск.

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Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, его проводят сотрудники полиции из ОБЭП, а также представители ФСБ. Все делается в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Какие-либо подробности пока неизвестны. В ФСБ официально не комментируют ситуацию.

Напомним, XXIX Всемирная зимняя Универсиада проходила в Красноярске со 2 по 12 марта. Сборная России выиграла медальный зачет с гигантским отрывом.