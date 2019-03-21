Московская полиция проверяет спектакль Театра.doc на экстремизм

Полицейские из Центра по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Москве проверят спектакль Театра.doc "Кантград".

Как сообщил источник ТАСС в силовых структурах, на этой неделе силовики в связи с жалобами граждан посетили театральную студию "Дети райка", где артисты Театра.doc должны были играть пьесу "Кантград".

"Сотрудники правоохранительных органов довели до руководства студии, что проводят проверку спектакля на экстремизм", - пояснил источник.

В свою очередь, режиссер спектакля Анастасия Патлай подтвердила визит полицейских, но опровергла, что ее постановка содержит признаки экстремизма. Она добавила, что "сотрудники полиции никаких официальных документов о проверке на экстремизм не показали". Патлай уточнила, что "Кантград" - историческая документальная пьеса, поставленная по воспоминаниям советских спецпереселенцев после Великой Отечественной войны. По ее словам, это история любви советского офицера и немки, которую он спасает от выселения.

Как сообщало Накануне.RU, в 2015 году москвичи жаловались на пожарную безопасность в Театре.doc. В самом театре тогда не исключали, что проверка связана с премьерой документального спектакля "Болотное дело", посвященного годовщине акции 6 мая 2012 года.