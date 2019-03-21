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Армия и ВПК Дальневосточный ФО

Штаб ВВО проверяет воинские части после сообщения об издевательствах над срочниками

Комиссии штаба Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проверяют все соединения и воинские части, дислоцированные в районе полигона Цугол, после сообщений в Сети об издевательствах над солдатами-срочниками в Забайкальском крае.

В каждом подразделении размещена информация с номерами телефонов "горячих линий" штаба округа и правоохранительных органов. Также медики ежедневно проводят осмотры личного состава, прохождение службы контролируется командованием армии и округа, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, военная прокуратура Читинского гарнизона проверит информацию об издевательствах над солдатами на полигоне Цугол. Просьба об этом поступила от комитета солдатских матерей Забайкалья.

В соцсетях опубликована информация, что молодые офицеры на полигоне избивают солдат-срочников, вымогают деньги. Среди срочников есть попытки суицида.

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Штаб ВВО проверяет воинские части после сообщения об издевательствах над срочниками

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Теги: ВВО, воинские части, солдаты, издевательства, армия



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Ранее 20.03.2019 10:37 Мск Прокуратура проверит информацию об избиениях солдат-срочников на полигоне Цугол

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