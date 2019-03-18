В Златоусте выбрали депутата городского собрания

На довыборах в горсобрание Златоуста победу одержал кандидат от "Единой России" Иван Козлов. За него проголосовало 35,93% избирателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Выборы депутата городского собрания по одномандатному округу №14 прошли 17 марта. Свои кандидатуры выдвинули десять человек, однако позже два кандидата выбыли из гонки: одному было отказано в регистрации по причине сокрытия информации о непогашенной судимости, второй подал заявление о снятии своей кандидатуры.

Явка составила 28,38%. По итогам голосования победил "единоросс" Иван Козлов, на втором месте самовыдвиженец Владимир Васюхин (27,54%), на третьем месте член партии "Российский общенародный союз" Сергей Костромин (14,55%). Остальные кандидаты набрали менее 8%.