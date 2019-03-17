Путин посетит Крым и Севастополь в честь годовщины присоединения полуострова

Президент России Владимир Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Президент примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани.

В Севастополе Путин осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города, а в Симферополе проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя и примет участие в праздновании пятой годовщины общекрымского референдума 2014 г.

Напомним, 2014 г. в Крыму и Севастополе за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% и 95,6% избирателей.

Как сообщало Накануне.RU, Евросоюз вновь выступил в заявлением о непризнании референдума о статусе Крыма.