В Сургуте во двор жилого дома подбросили труп

В Сургуте неизвестные оставили в одном из дворов труп и уехали, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В сети появились кадры, на которых видно, как вечером 11 марта в один из дворов заезжает зелёная иномарка, неизвестные выгружают тело, оставляют его во дворе и уезжают. Вскоре труп забирают медики.

Пресс-секретарь окружного управления СКР Алина Еремеевская рассказала Накануне.RU, что видимых следов насилия на теле 27-летнего парня нет. Сегодня пройдёт судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти погибшего. Следователи изучают видеозапись и выясняют, кто именно привёз во двор жуткую "посылку".