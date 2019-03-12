12 Марта 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Сургуте во двор жилого дома подбросили труп

В Сургуте неизвестные оставили в одном из дворов труп и уехали, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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В сети появились кадры, на которых видно, как вечером 11 марта в один из дворов заезжает зелёная иномарка, неизвестные выгружают тело, оставляют его во дворе и уезжают. Вскоре труп забирают медики.

Пресс-секретарь окружного управления СКР Алина Еремеевская рассказала Накануне.RU, что видимых следов насилия на теле 27-летнего парня нет. Сегодня пройдёт судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти погибшего. Следователи изучают видеозапись и выясняют, кто именно привёз во двор жуткую "посылку".

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В Сургуте во двор жилого дома подбросили труп

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Теги: труп, проверка, видео



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