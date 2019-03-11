11 Марта 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Генпрокуратура подтвердила - замглавы Пыть-Яха Эльдар Кокоев законодательства РФ не нарушал

Генеральная прокуратура России поставила точку в скандале вокруг заместителя главы Пыть-Яха Эльдара Кокоева, которого местные активисты ЛДПР обвиняли в совершении серии преступлений в Республике Южная Осетия.Накануне.RU стало известно, что по официальным данным надзорного ведомства, Кокоев не нарушал юрисдикцию российского законодательства, занимает свой пост на законных основаниях, а осетинская сторона так и не смогла предоставить доказательств правонарушений со стороны чиновника.
 
Напомним, разговор об экстрадиции осетины начали еще в 2016 году, однако сразу же получили отказ – Эльдар Кокоев является гражданином России и не подлежит выдаче. Одновременно,  российская сторона предложила соседней республике направить материалы уголовного дела (если оно существует) в Россию - для ознакомления и возможного преследования Кокоева на территории нашей страны. С тех пор прошло три года, однако какого-либо ответа от Южной Осетии не последовало.
 
Генпрокуратура приводит ссылку на ФКУ «ГИАЦ МВД России», согласно данным которого, Кокоев не находится в федеральном розыске и не имеет судимостей. Из этого делается вывод, что чиновник находится на своем посту в администрации Пыть-Яха на законных основаниях.

скрин письма, кокоев, генпрокуратура(2019)|Фото:Накануне.RU

скрип письма, кокоев, югра , винниченко, генпрокуратура(2019)|Фото:Накануне.RU


 
Выводы надзорного органа противоречат риторике ЛДПР, в частности, депутата Думы Югры Андрея Миляева. По версии либерал-демократов, которую они распространяли через лояльные порталы в интернете, Генпрокуратура будто бы поддержала доводы партии, и уголовное преследование Кокоева будет организовано в России. Теперь выяснилось, что это не соответствует действительности.
 
Источник Накануне.RU в администрации города Пыть-Яха  намекает  на коммерческую заинтересованность ЛДПР. С приходом в город новой управленческой команды (в составе которой работает Кокоев) ряд должностных лиц и традиционных подрядчиков были отстранены от бюджетных ресурсов. Среди таковых есть, якобы, и однопартийцы Андрея Миляева.
 
Напомним, скандал вокруг персоны Эльдара Кокоева был раздут в 2018 году активистами ЛДПР и аффилированными с ними предпринимателями, позиционирующими себя в качестве журналистов. Заговорщики пытались инициировать отставку Кокоева, обращаясь с жалобами в официальные инстанции, привлекая внимание высокопоставленных лиц в правительстве региона. Сам же Кокоев объяснял ситуацию в Южной Осетии личным конфликтом – ранее он служил в правоохранительных органах республики и перешел дорогу людям, пришедшим впоследствии к власти.

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Генпрокуратура подтвердила - замглавы Пыть-Яха Эльдар Кокоев законодательства РФ не нарушал

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Теги: кокоев, пыть-ях, генпрокуратура, лдпр югры



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