В Миассе "единороссы" утвердили план мероприятий по противодействию реализации проекта строительства ГОКа

В Миассе на заседании местного политсовета "Единой России" утвердили план мероприятий по противодействию реализации проекта строительства Круглогорского ГОКа в связи с его несоответствием стратегии развития округа и угрозой экологическому благополучию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

В частности, местные "единороссы" предложили организовать регулярные выезды на площадку ГОКа, а также сбор подписей под обращениями в надзорные органы с целью инициирования проверок соблюдения законодательства инвесторами проекта. О результатах будут информировать жителей города.

"Убежден, что проект с переводом земель сельскохозяйственного назначения в промышленные при сложившихся обстоятельствах не имеет перспективы. Такое решение через Собрание не пройдет", - подчеркнул на заседании председатель собрания депутатов Миасса Евгений Степовик.

Добавим, что в региональном отделение "ЕР" позицию миасских "единороссов" поддерживают.

"Секретарь Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш пояснил, что региональное отделение партии полностью поддерживает позицию Миасского местного отделения по данному вопросу", - сообщили Накануне в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Напомним, в Миассе хотят построить горно-обогатительный комбинат. Еще в ноябре прошлого года администрация города заключила типовое соглашение об инвестиционном сотрудничестве с ООО "Круглогорский ГОК", основным учредителем которого является бывший сенатор от ХМАО Виктор Пичугов. Для строительства промышленного объекта необходимо провести смену функционального назначения земель с сельскохозяйственного использования на промышленное. Вопрос вынесли на публичные слушания, которые прошли 18 февраля и были признаны несостоявшимися.

Губернатор Борис Дубровский заявил, что решение о строительстве ГОКа в Миассе будет принято после проведения геологоразведки, и потребовал от инвестора остановить строительные работы на площадке.