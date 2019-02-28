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Главный "Свидетель Иеговы"* из Урая вышел из СИЗО

Глава урайской ячейки "Свидетелей Иеговы" вышел из СИЗО, сообщил Накануне.RU помощник председателя Ханты-Мансийского райсуда Марк Шинкарь.

26 февраля суд оставил без удовлетворения ходатайство следствия о продлении ему ареста. Он отправился под домашний арест.

Напомним, сотрудники ФСБ, МВД и СКР "накрыли" ячейку иеговистов в Урае 15 февраля, в тот же день одного из создателей сообщества задержали. Организация "Собрание" пропагандировала преимущество своих членов перед другими людьми. По факту такой "работы" возбуждено уголовное дело. Вскоре другая спецоперация прекратила существование аналогичного "филиала" в Сургуте.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.

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Главный "Свидетель Иеговы"* из Урая вышел из СИЗО

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Теги: Свидетели Иеговы, арест, СИЗО



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