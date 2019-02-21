Анатолий Маховиков поклялся защищать права и свободы предпринимателей Прикамья

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании рассмотрели вопрос о назначении Анатолия Маховикова на пост Уполномоченного по правам предпринимателей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Клянусь защищать права и свободы предпринимателей, добросовестно исполнять свой долг, руководствоваться только Конституцией РФ, Уставом Пермского края, справедливостью и голосом совести", - принес присягу Анатолий Маховиков, официально вступая в новую должность.

Также на сегодняшнем заседании депутаты заслушали отчет о проделанной работе прежнего бизнес-омбудсмена Олега Белова, который сегодня отработал в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей Пермского края последний день.