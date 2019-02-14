"Снимают двери, а людей выпроваживают". В Москве жильцов общежития Минобороны принудительно выселяют из квартир

В Москве жители общежития, подведомственного Минобороны, протестуют против принудительного выселения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Партии ветеранов России". Сообщается, что на улице рискуют оказаться 54 семьи военных, проработавших более 10 лет в ведомстве. Выселение жителей активизировалось с 1 февраля - в общежитие на Большой Пироговской улице приехали представители "Центрального территориального управления имущественных отношений" Минобороны РФ вместе с судебными приставами, ситуация повторилась и на прошлой неделе. Процесс выселения жильцов без предоставления им альтернативной жилплощади продолжается уже несколько месяцев. Подробности - в материале Накануне.RU.

Проживающих уведомили, что такие действия осуществляются во исполнение решения Хамовнического районного суда Москвы. Первые попытки выселения начались ещё в 2011-2012 годах, но тогда некоторые жильцы смогли отстоять своё право на проживание. Они и сегодня уверены, что здание общежития по адресу Большая Пироговская, 51 может быть отремонтировано для дальнейшего проживания.

"Жители общежития предполагают, что объект специально доведен до аварийного состояния, чтобы в дальнейшем признать его ветхим, продать, снести и осуществить на этом месте некий инвестиционный проект", - прокомментировал ситуацию глава "Партии ветеранов России" Ильдар Резяпов. Кроме того, очевидцы сообщают, что руководство общежития заселяет в освободившиеся комнаты нелегальных мигрантов.

Обращения с просьбами разобраться в ситуации направлены во все силовые ведомства, а также министру обороны России Сергею Шойгу, мэру Москвы Сергею Собянину, уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в Администрацию президента.

Вопрос защиты прав жителей общежития Минобороны рассмотрели 12 февраля на заседании специальной рабочей группы.

В группу вошли сам Резяпов, член политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин, депутаты Совета депутатов муниципального округа Хамовники города Москвы Александра Парушина и Андрей Воронков, а также руководитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев, который занимается вопросами защиты жильцов.

Также на встрече присутствовали жильцы, которых затронул процесс выселения. Кроме жителей с Большой Пироговской подключились жители около 8 общежитий, указал Резяпов в беседе с Накануне.RU.

Он пояснил, что с принудительным выселением сталкиваются и в общежитиях по адресам: Ставропольская 17, Днепропетровская 27, корп.1, Чертановская 43 корп.2, Люблинская 109, корп.1, Трехгорный Вал 14, стр.3, дом 4, корп.1, дом 2, стр.1, Измайловские бараки и 16–Парковая, д.3.

"Там проживают многодетные матери, инвалиды, ветераны, даже действующие сотрудники Минобороны… Люди там жили по 25-30 лет. У кого-то это является единственным жильем. Люди находятся в тяжелой ситуации, предоставления альтернативы им нет. В их квартирах снимают двери, а людей выпроваживают. Очень обидно, что сотрудников, которые проработали в министерстве на протяжении большого времени, отправляют на улицы", - прокомментировал глава "Партии ветеранов России".

К примеру, 15 февраля очередное заседание по вопросу выселения пройдет в Хамовническом суде Москвы против многодетной матери с четырьмя несовершеннолетними детьми.

На заседании рабочей группы также были представлены ряд документов, касающихся эксплуатации здания. Жилые корпуса "Пироговки" признаны несоответствующими требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и непригодными для проживания. Такое заключение определено приказом министра обороны РФ от 1 февраля 2012 года на основании заключения межведомственной комиссии от 25 ноября 2011 года №156/2/1546. При этом в свежих ответах Московской городской военной прокуратуры 231 военного гарнизона от 7 мая 2018 года и 18 января 2019 года сообщается, что Замоскворецкий районный суд Москвы возложил на Минобороны России и ФГКУ "Центральное ТУИО" обязанности провести капитальный ремонт лифтов в многоквартирном доме по этому адресу. То есть ведомства сами запутались, кто и какие обязанности несет за этот объект, отметил Резяпов.

Сложной становится ситуация и в общежитии на Ставропольской, 17. По информации жильцов, сегодня с утра их дом начали отключать от электроэнергии, горячей воды и отопления, компании МОЭСК и МОЭК, "с целью сделать жизнь в доме невыносимой и признанием дома аварийным и последующим выселением на улицу". "В доме проживает почти 240 человек, среди которых дети и инвалиды (4 чел.инвалиды 1 гр.), беременные женщины и младенцы, многодетные семьи, пенсионеры. Жители дома два года назад уже перекрывали Тверскую улицу, но Мэр Москвы С.С.Собянин, несмотря на заявления об отмене решений о выселении, никаких мер к обеспечению безопасности жителей не предпринял", - говорится в сообщении, поступившем в адрес партии.

Сейчас жители всех общежитий, подвергнутых выселению, готовят коллективные жалобы, которые снова пойдут во все силовые ведомства, в адрес депутатов, рассказал Резяпов. "Там необходима тщательная проверка. Важно разобраться в этой ситуации. Мы пытаемся скоординировать людей, наша основаная задача - обеспечить им правовую защиту, которую они сами не могут обеспечить, когда приезжает гвардия по 50 человек", - подчеркнул он.

Отметим, на прошлой неделе на ситуацию отреагировал СПЧ. Глава Совета Михаил Федотов посетил место конфликта и пообещал помочь жителям найти компромисс с министерством. "Мы договорились с Министерством обороны в самое ближайшее время встретиться и обсудить эту ситуацию, потому что, с одной стороны, есть судебное решение, а с другой - жильцы, семьи с детьми - и к ним ко всем надо относиться по-человечески", - подчеркнул глава СПЧ.