В Перми задержан экс-министр территориальной безопасности края

В Перми задержан экс-министр территориальной безопасности края Андрей Ковтун, сообщает "Ъ-Прикамье".

По данным знакомых с ситуацией источников издания, задержание произошло сегодня. Причина не уточняется. Ранее Ковтун был свидетелем по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами в особо крупном размере.

Один из жителей края три года был трудоустроен поочередно в нескольких пожарных частях. Фактически он на работе не появлялся, но исправно получал зарплату. Якобы позже он дал показания, что знаком с Ковтуном, который и получал деньги. Также следователи выясняли причастность экс-министра к другим преступлениям.

Напомним, Ковтун ушел в отставку с поста министра в январе этого года.