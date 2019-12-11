27 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Встретит Новый год дома. Избрана мера пресечения экс-министру территориальной безопасности Прикамья

Свердловский райсуд Перми избрал меру пресечения бывшему министру территориальной безопасности края Андрею Ковтуну, сообщили Накануне.RU в инстанции.

Напомним, по версии следствия, Ковтун, ранее занимавший должность замглавы Приволжского регионального центра МЧС по государственной противопожарной службе, фиктивно устроил в одну из пожарных частей Перми в качестве пожарного своего знакомого, который с марта 2013 по конец 2017 гг. "трудился" в ней. За это время он "получил" зарплату в 790 тыс. руб., этими бюджетными деньгами соучастники распорядились по-своему.

Ковтун проведет Новый год дома - он отправлен под домашним арест до 9 февраля.

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Встретит Новый год дома. Избрана мера пресечения экс-министру территориальной безопасности Прикамья

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Теги: Андрей Ковтун, министр территориальной безопасности Пермского края



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