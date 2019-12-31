"Я устал, я ухожу". 20 лет назад Ельцин отрекся от власти

С отставки президента Бориса Ельцина прошло ровно 20 лет. 31 декабря 1999 года он в новогоднем обращении к "дорогим россиянам" объявил о своем решении.

31 декабря 1999 года Борис Ельцин подписал указ о своём уходе с поста президента Российской Федерации.

"Дорогие друзья! Дорогие мои! Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку", - говорилось в обращении.

Ельцин пояснил, что уходит "не по состоянию здоровья, а по совокупности всех проблем", и попросил прощения у граждан России.

Фраза "Я устал, я ухожу" не звучала в обращении, но закрепилась в сознании россиян в связке с этим событием.

Обращение транслировалось днем, а затем традиционно за несколько минут до полуночи.

"Дочитав последнюю фразу, он ещё несколько минут сидел неподвижно, и по лицу его лились слёзы", - вспоминал впоследствии работавший с Ельциным телеоператор.

Исполняющим обязанности президента был назначен председатель Правительства Владимир Путин, который сразу же после заявления Ельцина о сложении полномочий обратился с новогодним обращением к гражданам России. Путин в тот же день подписал указ, гарантирующий Ельцину защиту от судебного преследования, а также значительные материальные льготы ему и его семье. Впоследствии указ был отменён в пользу принятия соответствующего Федерального Закона.