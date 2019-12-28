В Нефтеюганск для допроса советника главы города прибыл следователь из Москвы

В Нефтеюганск из столицы прибыл следователь центрального аппарата Следственного комитета, чтобы допросить советника главы города Максима Виера, сообщил Накануне.RU информированный источник в мэрии.

Напомним, 24 января в здании третьего по величине города Югры прошли обыски. Следственные действия провели сотрудники Четвертого следственного управления СКР и ФСБ. Мэр города Сергей Дегтярев после визита силовиков попал в больницу. В департаменте общественных и внешних связей сообщали, что Наталью Комарову сразу уведомили о случившемся. Позже сам Дегтярев во время пресс-конференции заявил о причастности замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова к рейдерскому захвату власти. Властям автономного округа был направлен запрос, однако в правительстве Югры отказались давать комментарии. Вскоре стало известно, что против мэра якобы возбуждено уголовное дело, под следствием оказался и его советник Максим Виер. Позже эту "уголовку" отменила Генеральная прокуратура.

Потом выяснилось, что главу третьего по величине города округа вызвали на допрос по тому делу. Дегтярев в беседе с Накануне.RU отметил, что не получал приглашений на подобный разговор. "Якобы сейчас из того дела, что было зимой, выделены материалы по моему советнику Максиму Виеру, и против него возбуждено уголовное дело", - сказал тогда глава города.

"Приезжал следователь, провел допрос Виера и очную ставку", - сообщил Накануне.RU источник.

С кем именно прошла очная ставка, не уточняется.