"Новатэк" пополняет ресурсную базу своего проекта "Арктик СПГ 1"

Компания "НОВАТЭК" пополняет ресурсную базу своего проекта "Арктик СПГ 1": организация выиграла аукцион на право разведки и добычи углеводородов на Бухаринском участке Ямала за 2,3 млрд руб., сообщает Telegram-канал "Газ батюшка".

Запасы газа на месторождении оценивают в триллион кубометров.

Напомним, ранее стало известно, крупнейший грузоперевозчик по Севморпути, "НОВАТЭК", не получит денег из федеральной казны на свои проекты. Это создает риски для реализации в срок проекта "Арктик СПГ-2". Михельсон попросил Владимира Путина выделить из госказны 20 млрд руб. на создание федеральной инфраструктуры терминала по перевалке сжиженного газа (СПГ) на Камчатке. Президент поручил профильным вице-премьерам проработать предложение.