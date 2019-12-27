14 Октября 2020
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Украина, доллар, финансирование (2017) | Фото: hyser.com.ua

"Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиардов долларов

Компания "Газпром" выплатила украинской компании "Нафтогаз" $2,9 млрд, сообщает РБК со ссылкой на представителя "Газпрома".

По информации издания, выплата была произведена с целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске, 20 декабря в соответствии с решением Арбитражного института торгово-промышленной палаты Стокгольма, в срок предусмотренный протоколом от 20 декабря.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко информацию о поступлении денежных средств подтвердил на своей странице в Facebook.

Напомним, 20 декабря стало известно, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.

Москва и Киев согласовали условия и объемы транзитных поставок газа в Европу в 2020 г. по украинской газотранспортной системе. Действующий контракт истекает в конце этого года.

Отметим, что подписанию договора предшествовали длительные переговоры в Берлине и Минске, в конечном итоге сторонам удалось договориться об условиях решения арбитражного спора в Стокгольме.



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"Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиардов долларов

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Теги: Газпром, Нафтогаз, тразит российского газа, выплата



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