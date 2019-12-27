13 Октября 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
вахтовый поселок, Харасавэйское месторождение (2019) | Фото: yanao.ru

Ямальское Харасавэйское месторождение будет питать страну газом 100 лет

Глава "Газпрома" Алексей Миллер подвел итоги года. Среди прочего он рассказал о планах работы ямальского Харасавэйского месторождения, которое в марте этого года по видеосвязи запустил президент России, сообщили Накануне.RU в пресс-центре компании.
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Напомним, месторождение расположено на полуострове Ямал, севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично в акватории Карского моря. Запасы газа – 2 трлн "кубов". Начало добычи запланировано на 2023 г., ее проектный уровень – 32 млрд кубометров газа в год. Особенность месторождения – около 20% запасов приходится на шельф. Для разработки морской части месторождения с берега построят скважины с горизонтальным окончанием. Предусмотрено также строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры. На Харасавэйском месторождении созданы объекты жизнеобеспечения, в частности вахтовый жилой комплекс и электростанция.

"Месторождение вступит в строй уже в 2023 г. и будет обеспечивать потребителей газом более 100 лет", - заявил Миллер.

Харасавэй, запуск месторождения, Алексей Миллер, Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: kremlin.ru

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Ямальское Харасавэйское месторождение будет питать страну газом 100 лет

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Теги: Харасавэйское месторождение, Газпром, Алекесей Миллер



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