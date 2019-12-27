Ямальское Харасавэйское месторождение будет питать страну газом 100 лет

Глава "Газпрома" Алексей Миллер подвел итоги года. Среди прочего он рассказал о планах работы ямальского Харасавэйского месторождения, которое в марте этого года по видеосвязи запустил президент России, сообщили Накануне.RU в пресс-центре компании.

Напомним, месторождение расположено на полуострове Ямал, севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично в акватории Карского моря. Запасы газа – 2 трлн "кубов". Начало добычи запланировано на 2023 г., ее проектный уровень – 32 млрд кубометров газа в год. Особенность месторождения – около 20% запасов приходится на шельф. Для разработки морской части месторождения с берега построят скважины с горизонтальным окончанием. Предусмотрено также строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры. На Харасавэйском месторождении созданы объекты жизнеобеспечения, в частности вахтовый жилой комплекс и электростанция.

"Месторождение вступит в строй уже в 2023 г. и будет обеспечивать потребителей газом более 100 лет", - заявил Миллер.