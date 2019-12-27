13 Октября 2020
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Политика В России
Пресс-конференция Владимира Путина (2019) | Фото: youtube.com

В Кремле рассказали о планах Путина на Новый год

Российский президент Владимир Путин предпочитает праздновать Новый год в кругу родных и друзей, если ему позволяет рабочий график.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Путин не раз справлял Новый год в других городах России. Как отмечает Песков, если главе государства удается остаться в праздник с семьей и друзьями, он предпочитает встречать новый год скромно, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, рейтинг доверия Владимиру Путину под Новый год обновил антирекорд – по данным ВЦИОМ, еженедельный опрос граждан на 15 декабря показал, что доверяют президенту 69,3% граждан. Ранее самый низкий результат был в начале августа 2019 года – 70,1%.

После выборов 2018 года, когда на граждан вывалили массу непопулярных "реформ", о которых никто не просил, рейтинг начал снижаться.

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В Кремле рассказали о планах Путина на Новый год

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Теги: Путин, Новый год



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