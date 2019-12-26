На Южном Урале прокуратура потребовала освободить земельный участок, где была обнаружена свалка с медицинскими отходами

Прокуратура потребовала от главы Златоуста освободить земельный участок, где была обнаружена свалка с медицинскими отходами. Индивидуальному предпринимателю земля была предоставлена с нарушением законодательства.

Напомним, в Златоусте местные жители обнаружили свалку опасных медицинских отходов на территории бывшего скотомогильника. По словам очевидцев, там были использованные шприцы, капельницы, иглы, перчатки, остатки частей тканей и органов, образующихся при проведении операций, и пробирки с кровью. Эту территорию арендует местный предприниматель.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, индивидуальный предприниматель оказывает услуги по сбору, вывозу и утилизации медицинских отходов класса А и Б двум больницам в Миассе. В ходе проверки, были обнаружены медицинские отходы и печь, в которой они сжигались.

Индивидуальному предпринимателю земельный участок был предоставлен МУП "Память". Однако сделано это было с нарушением законодательства – без проведения торгов.

Материалы проверки переданы в региональное управление Роспотребнадзора для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности. Также от главы Златоуста потребовали устранить нарушения и освободить муниципальное имущество и земельный участок.