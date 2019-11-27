Шприцы, пробирки и человеческие органы. На Южном Урале обнаружили свалку с медицинскими отходами

В Златоусте местные жители обнаружили свалку опасных медицинских отходов на территории бывшего скотомогильника.

По словам очевидцев, там были использованные шприцы, капельницы, иглы, перчатки, остатки частей тканей и органов, образующихся при проведении операций, и пробирки с кровью. Обнаруженные медицинские отходы относят к классу опасности "Б" и должны подвергаться обязательному обеззараживанию.

"Опасные отходы хранятся не только в муниципальных вольерах стоимость 1 700 000 руб., а также разбросаны по всей территории скотомогильника. Территория и соответственно биологические отходы находится в открытом доступе для всех, т.к. никем не охраняется. Ранее там содержались отловленные предпринимателем бездомные собаки. С опасными биологическими отходами контактировали не только птицы, но и собаки, которых после стерилизации и передержки отпускают обратно в город", - сообщил очевидец в группе "Инцидент Златоуст".

Как пишут пользователи в социальных сетях, эту территорию арендует местный предприниматель.

В настоящий момент по факту ненадлежащего складирования и уничтожения медицинских отходов полиция проводит проверку.