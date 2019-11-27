13 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
свалка с медицинскими отходами в Златоусте (2019) | Фото: vk.com/pozitiv__world

Шприцы, пробирки и человеческие органы. На Южном Урале обнаружили свалку с медицинскими отходами

В Златоусте местные жители обнаружили свалку опасных медицинских отходов на территории бывшего скотомогильника.

По словам очевидцев, там были использованные шприцы, капельницы, иглы, перчатки, остатки частей тканей и органов, образующихся при проведении операций, и пробирки с кровью. Обнаруженные медицинские отходы относят к классу опасности "Б" и должны подвергаться обязательному обеззараживанию.

свалка с медицинскими отходами в Златоусте(2019)|Фото: vk.com/pozitiv__world

"Опасные отходы хранятся не только в муниципальных вольерах стоимость 1 700 000 руб., а также разбросаны по всей территории скотомогильника. Территория и соответственно биологические отходы находится в открытом доступе для всех, т.к. никем не охраняется. Ранее там содержались отловленные предпринимателем бездомные собаки. С опасными биологическими отходами контактировали не только птицы, но и собаки, которых после стерилизации и передержки отпускают обратно в город", - сообщил очевидец в группе "Инцидент Златоуст".

Как пишут пользователи в социальных сетях, эту территорию арендует местный предприниматель.

свалка с медицинскими отходами в Златоусте(2019)|Фото: vk.com/pozitiv__world

В настоящий момент по факту ненадлежащего складирования и уничтожения медицинских отходов полиция проводит проверку.

свалка с медицинскими отходами в Златоусте(2019)|Фото: vk.com/pozitiv__world

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Шприцы, пробирки и человеческие органы. На Южном Урале обнаружили свалку с медицинскими отходами

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Теги: свалка, медицинские отходы, шприцы, органы, пробирки, проверка,



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Ранее 26.12.2019 15:59 Мск На Южном Урале прокуратура потребовала освободить земельный участок, где была обнаружена свалка с медицинскими отходами
Ранее 13.12.2019 11:54 Мск Роспотребнадзор направил в полицию материалы проверки по факту обнаружения свалки с медицинскими отходами на Южном Урале

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