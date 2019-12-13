Роспотребнадзор направил в полицию материалы проверки по факту обнаружения свалки с медицинскими отходами на Южном Урале

Роспотребнадзор провел административное расследование по факту обнаружения опасных медицинских отходов на территории скотомогильника в районе Златоустовской свалки ТБО. Материалы проверки направлены в полицию для принятия мер по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления.

Напомним, в Златоусте местные жители обнаружили свалку опасных медицинских отходов на территории бывшего скотомогильника. По словам очевидцев, там были использованные шприцы, капельницы, иглы, перчатки, остатки частей тканей и органов, образующихся при проведении операций, и пробирки с кровью.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, отходы класса Б(шприцы, иглы, ватные шарики и т.д.) подлежат обязательному обеззараживанию. При обеззараживании отходов на специальном оборудовании с применением физических методов и изменения их внешнего вида отходы класса Б могут захораниваться совместно с отходами класса А на полигонах. Патологоанатомические и органические операционные отходы класса Б подлежат кремации или захоронению на кладбищах в специальных могилах на специально отведенном участке кладбища.