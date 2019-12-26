12 Октября 2020
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День рождения Деда Мороза, уральская резиденция Деда Мороза, Дед Мороз (2013) | Фото: Накануне.RU

Из-за парада Дедов Морозов центр Кемерова встал в 10-балльных пробках

Центр Кемерова частично перекрыли из-за "Парада тысячи Дедов Морозов".

Из-за мероприятия в Центральном и Заводском районе к вечеру, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", образовались десятибальные заторы на дорогах.

Шествие должно завершиться только к 21 часу, его проводят на площади Советов.

Акция вошла в книгу рекордов России как самый массовый парад Дедов Морозов в стране, сообщает kp.ru. Всего в ней приняли участие более 1200 человек.

Ранее сообщалось, что ямальские политики на один день облачились в Дедов Морозов и поздравляли жителей города, решивших заказать такси. Такая новогодняя поездка многим горожанам пришлась по душе.

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Из-за парада Дедов Морозов центр Кемерова встал в 10-балльных пробках

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Теги: парад дедов морозов, кемерово



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