12 Октября 2020
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Политика
День рождения Деда Мороза, уральская резиденция Деда Мороза, Дед Мороз (2013) | Фото: Накануне.RU

Ямальские политики на один день стали Дедами Морозами и водителями такси

Глава Губкинского Андрей Гаранин, депутат заксобрания Ямала Виктор Казарин и депутат гордумы Ирек Насыров на один день облачились в Дедов Морозов и поздравляли жителей города, решивших заказать такси, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Акция прошла накануне, в обеденный час пик. Жители города вызывали машину, однако на заявку приезжал Дед Мороз. Поездка для горожан была бесплатной, более того, им самим вручали подарок.

Во время поездки "таксисты" расспрашивали пассажиров о том, как они оценивают развитие города, и узнавали пожелания на перспективу.

Дед Мороз, такси(2019)|Фото: Администрация Губкинского

День рождения Деда Мороза, уральская резиденция Деда Мороза, Дед Мороз(2013)|Фото: Фото: Накануне.RU

"Хотелось создать жителям нашего города новогоднее настроение! Сейчас у всех на работе напряженный период – итоги года, отчеты – нужно было порадовать губкинцев! Я с большим удовольствием пообщался с горожанами и еще раз убедился, что в нашем городе живут самые замечательные люди. Всех с наступающими Новым годом и Рождеством, дорогие друзья!" - отметил Андрей Гаранин.

День рождения Деда Мороза, уральская резиденция Деда Мороза, Дед Мороз(2013)|Фото: Фото: Накануне.RU

Отметим, что такая новогодняя поездка многим горожанам пришлась по душе. В соцсетях люди спрашивают, планируются ли подобные поздравления еще, выражают благодарность за подаренное новогоднее настроение.

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Ямальские политики на один день стали Дедами Морозами и водителями такси

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Теги: Дед Мороз, такси, Андрей Гаранин, Виктор Казарин, Ирек Насыров, поздравление



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