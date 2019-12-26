Ямальские политики на один день стали Дедами Морозами и водителями такси

Глава Губкинского Андрей Гаранин, депутат заксобрания Ямала Виктор Казарин и депутат гордумы Ирек Насыров на один день облачились в Дедов Морозов и поздравляли жителей города, решивших заказать такси, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Акция прошла накануне, в обеденный час пик. Жители города вызывали машину, однако на заявку приезжал Дед Мороз. Поездка для горожан была бесплатной, более того, им самим вручали подарок.

Во время поездки "таксисты" расспрашивали пассажиров о том, как они оценивают развитие города, и узнавали пожелания на перспективу.

"Хотелось создать жителям нашего города новогоднее настроение! Сейчас у всех на работе напряженный период – итоги года, отчеты – нужно было порадовать губкинцев! Я с большим удовольствием пообщался с горожанами и еще раз убедился, что в нашем городе живут самые замечательные люди. Всех с наступающими Новым годом и Рождеством, дорогие друзья!" - отметил Андрей Гаранин.

Отметим, что такая новогодняя поездка многим горожанам пришлась по душе. В соцсетях люди спрашивают, планируются ли подобные поздравления еще, выражают благодарность за подаренное новогоднее настроение.