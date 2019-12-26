Легендарный Олег Веретенников покинул "Ротор" и переходит к Леониду Слуцкому в "Рубин"

Легендарный российский нападающий Олег Веретенников покинул футбольный клуб "Ротор". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе волгоградской команды.

До сегодняшнего дня Веретенников работал главным тренером "Ротора-2". Уточняется, что он покинул свой пост по собственному желанию, написав заявление об уходе.

"Случившееся стало для клуба неожиданностью. Но мы уважаем решение Олега Александровича, благодарим за проделанную работу и желаем успехов на тренерском поприще", - говорится в сообщении "Ротора".

Спортивные СМИ уже пишут о том, что Веретенников станет помощником Леонида Слуцкого в казанском "Рубине". Официально о данном назначении пока не объявлено.

Напомним, Слуцкий возглавил казанцев на прошлой неделе. Сообщалось, что с ним заключен контракт на пять лет и он наберет себе новый тренерский штаб.