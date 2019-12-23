УЕФА признал "Спартак" лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов

Европейский союз футбольных ассоциаций опубликовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

При составлении оценивались выступления в турнире с 1955 по 2019 год: за победу команде начислялось два очка, за ничью одно. В итоге лучшим среди российских клубов стал московский "Спартак", набравший 111 очков и занявший 34-е место.

В первой сотне лучших также московский ЦСКА (45-е место, 92 очка), питерский "Зенит" (57-е место, 70 очков) и столичный "Локомотив" (97-е место, 36 очков).

Лучшим же клубом в истории Лиги чемпионов был признан испанский "Реал". В активе мадридской команды 600 очков.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Российских команд на данной стадии нет.