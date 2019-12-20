Тренер Слуцкий возглавил "Рубин"

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий обрел новое место работы.

Теперь он наставник казанского "Рубина". Срок соглашения сторонами заключен на пять лет. Финансовая составляющая не разглашается. У Слуцкого будет новый штаб, сообщают "Вести.ру".

Ранее капитан голландского футбольного клуба "Витесс" Бриан Линссен выразил разочарование по поводу решения Леонида Слуцкого подать в отставку с поста главного тренера команды.

"Я реально огорчен. Слуцкий — человек моего сердца", — сказал Линссен.

По его словам, Слуцкий "шикарно попрощался", покинул команду со словами благодарности и готовностью в будущем выслушать каждого футболиста при необходимости.