12 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
Николай Фролов (2019) | Фото: telegram.org/mash

Под машиной главы Рамонского района Воронежской области может быть заложена еще одна бомба

Машину главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова после взрыва обследуют взрывотехники.

Как пишет Mash, под ней может быть заложено еще одно взрывное устройство.

Напомним, ранее сегодня рядом с машиной чиновника произошел взрыв. Фролов в реанимации, как стало известно, у него сильно пострадали ноги.

Единственным свидетелем покушения стал отец главы района. Он видел, как Фролов подошел к машине, успел открыть дверь, и в этот момент раздался взрыв.

Николай Фролов(2019)|Фото: telegram.org/mash

Сейчас с машиной главы Рамонского района работают специалисты - они достают остатки взрывного устройства, чтобы определить его размеры и тип.

Всех жителей ближайших домов опрашивают полицейские. Камер в этом районе нет.

Официальных комментариев по поводу происшествия от правоохранительных органов не поступало.

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Под машиной главы Рамонского района Воронежской области может быть заложена еще одна бомба

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Теги: воронежская область, николай фролов, покушение



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Ранее 26.12.2019 13:13 Мск К покушению на воронежского чиновника могут быть причастны местные девелоперы

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