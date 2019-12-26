12 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

К покушению на воронежского чиновника могут быть причастны местные девелоперы

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, на место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит и его заместитель Дмитрий Ломакин. Расследование дела поручено наиболее опытным следователям.

Между тем, по данным Mash, на причастность к взрыву в Воронежской области проверят местных девелоперов.

Николай Фролов(2019)|Фото: telegram.org/mash

Оказалось, что в декабре этого года у Николая Фролова и строительной компании "Вит строй" случился конфликт. Чиновник и его коллеги отказались давать разрешение на строительство. В компании утверждали, что требования к ним незаконны.

Напомним, ранее сегодня рядом с машиной чиновника произошел взрыв. Фролов в реанимации, как стало известно, у него сильно пострадали ноги.

Единственным свидетелем покушения стал отец главы района. Он видел, как Фролов подошел к машине, успел открыть дверь, и в этот момент раздался взрыв.

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К покушению на воронежского чиновника могут быть причастны местные девелоперы

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Теги: воронежская область, покушение, глава района



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