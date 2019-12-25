За 11 лет производства "Суперджета" доля российских комплектующих в нём не достигла даже половины

Глава Минпромторга России Денис Мантуров объясняет провал концепции такого самолета как "Суперджет" "внешними факторами". Но при этом сам говорит, что за 10 лет с начала производства доля российских комплектующих в самолете увеличилась менее, чем на 10% и даже сейчас не составляет половины.

"Мы точно можем гордиться тем, что производим хороший самолет. По всем техническим характеристикам и параметрам, которые демонстрирует Superjet, это конкурентоспособный продукт, но нишевый", - заявил Мантуров в интервью "Известиям".

"В начале 2000-х годов, когда принималось решение о разработке современного гражданского самолета, мы вынуждены были пойти именно в нишу региональных самолетов, чтобы получить опыт в этом направлении и составить международную кооперацию. Сразу идти в нишу среднемагистральных самолетов было невозможно, главная причина –– наличие жесточайшей конкуренции. Мейджоры бы нас просто задушили. Но, даже разработав гражданский самолет, произвести компоненты мы тогда не могли. Только буквально последние несколько лет мы можем говорить о том, что у нас есть свое агрегатное производство, начинаем соответствовать мировым требованиям. Когда мы стартовали, уровень российских компонентов в производстве составлял менее 40%, сегодня мы приближаемся к 50%.

В 2011 году, когда мы выходили на рынок с этим самолетом, ожидали сохранения широкой международной кооперации, надеялись, что нас будут поддерживать международные институты развития, не будет санкций. Но по факту мы получили внешние факторы, которые невозможно быстро побороть. Из произведённых 160 самолетов 100 с лишним сейчас эксплуатируется в стране.

Если говорить о перспективах, то загрузка и годовые объёмы будут рассчитаны примерно на 25, максимум 30 машин. Это дает экономическую эффективность. Также будет использоваться больше российских компонентов и формироваться больше добавленной стоимости", - рассказывает министр.

Он также озвучил суммы, которые в ближайшие два года будут выделены из бюджета на поддержку проекты SSJ и МС-21: "В части финансирования НИОКР мы планируем в 2020-2022 годах направить до 56 млрд руб. на программы по SSJ и МС-21, включая работы по импортозамещению. Поддержка лизинга этих воздушных судов потребует из федерального бюджета до 29,5 млрд руб. в этот же период. На формирование системы послепродажного обслуживания планируется направить 22,1 млрд руб., а на организацию условий для вывода на рынок МС-21 –– до 13,7 млрд руб.".