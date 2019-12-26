Местный житель Одинцово приговорен к пожизненному за растление своего пасынка и других детей

В Одинцово приговорили к пожизненному заключению 45-летнего мужчину. Местный житель признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности своего малолетнего пасынка. Приговоренный больше полугода посягал на честь мальчика и снимал происходящее на камеру.

С ноября 2013 по август 2014 года мужчина регулярно растлял собственного пасынка (2003 г. рождения) и снимал все на планшет. Мать мальчика узнала о происходящем, только когда ее муж уже отбывал наказание за совершение преступления в отношении двух малолетних мальчиков, после чего сразу обратилась за помощью к правоохранительным органам.

Как сообщили Накануне.RU ГСУ СК России по Московской области, после заявления матери ребенка, было проведено огромное количество допросов и экспертиз, которые и легли в основу обвинения: судебно-медицинские, психолого-психиатрические, сексолого-психиатрические, искусствоведческие. Следственный отдел по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области собрал достаточно доказательств, чтобы суд смог вынести жителю города справедливое наказание. По совокупности приговоров, педофилу назначено пожизненное заключение в колонии строгого режима.