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Общество Московская область
сизо (2010) | Фото: Накануне.RU

Местный житель Одинцово приговорен к пожизненному за растление своего пасынка и других детей

В Одинцово приговорили к пожизненному заключению 45-летнего мужчину. Местный житель признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности своего малолетнего пасынка. Приговоренный больше полугода посягал на честь мальчика и снимал происходящее на камеру.
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С ноября 2013 по август 2014 года мужчина регулярно растлял собственного пасынка (2003 г. рождения) и снимал все на планшет. Мать мальчика узнала о происходящем, только когда ее муж уже отбывал наказание за совершение преступления в отношении двух малолетних мальчиков, после чего сразу обратилась за помощью к правоохранительным органам.

Как сообщили Накануне.RU ГСУ СК России по Московской области, после заявления матери ребенка, было проведено огромное количество допросов и экспертиз, которые и легли в основу обвинения: судебно-медицинские, психолого-психиатрические, сексолого-психиатрические, искусствоведческие. Следственный отдел по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области собрал достаточно доказательств, чтобы суд смог вынести жителю города справедливое наказание. По совокупности приговоров, педофилу назначено пожизненное заключение в колонии строгого режима.

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Местный житель Одинцово приговорен к пожизненному за растление своего пасынка и других детей

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Теги: педофил, Одинцово, пасынок, растлил, приговор



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