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Происшествия Дальневосточный ФО В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Священник, арестованный в ЕАО по подозрению в педофилии, оказался единороссом

Настоятель храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонах Спиридон (в миру - Абрамов Юрий Николаевич), задержанный по подозрению в растлении малолетних, являлся членом партии "Единая Россия".

С 3 февраля 2003 года состоял в партии, в 2012 году в связи с принятием священного сана прекратил членство, говорится на сайте "Правжизнь профиль".

12 ноября 2006 года назначен начальником местного штаба ВОО "Молодая Гвардия Единой России" в Октябрьском муниципальном районе Еврейской АО, руководителем которого являлся до декабря 2013 года.

В 2007 году был выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы РФ пятого созыва от Хабаровского края и Еврейской автономной области.

С 1 марта 2009 года по 14 сентября 2014 года был депутатом районного Собрания депутатов муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" третьего созыва. С 8 октября 2009 года был избран председателем комиссии Собрания депутатов муниципального района по социально-экономической политике.

Являлся членом местного политического совета партии "Единая Россия", отвечал за работу с молодежью.

О задержании настоятеля храма стало известно 26 ноября. Также был задержан еще один человек, связанный с этим делом.

Ранее в пресс-службе Биробиджанской епархии сообщили, что иеромонах Спиридон освобожден от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещен в священнослужении на период проведения следственных действий.

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Теги: священник, педофилия, единая россия



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