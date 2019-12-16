В Зауралье осудили педофила за регулярный секс с несовершеннолетней

В Кетово осудили местного жителя, который дважды вступал в половую связь с несовершеннолетней девочкой.

Осужденный знал, что девочке нет и 16 лет, но 23 и 30 августа вступил с ней в половые отношения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Злоумышленник понимал, что потерпевшая осознает характер и значение совершаемых с ней сексуальных действий.

Суд приговорил мужчину к 1 году 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.