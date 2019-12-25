В Татарстане трое полицейских уволены за учения по разгону митинга в школе

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены после инцидента с привлечением школьников к участию в учениях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУМВД по республике, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии.

Напомним, кадры того, как в Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках, вызвали большой резонанс.

Сообщалось, что региональный главк МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников Новотроицкой школы. В пресс-службе ведомства заявили, что участие школьников не было согласовано с руководством.

Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала потребовал уволить непосредственных организаторов мероприятия. Кроме того, министр решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина. Генерал-лейтенант будет предупрежден о неполном служебном соответствии.