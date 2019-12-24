10 Октября 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
школьники на учениях МВД в Татарстане (2019) | Фото: t.me/operdrain

Главу МВД Татарстана дисциплинарно наказали за учения полиции в школе

Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, в которых приняли участие школьники, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.

Генерал-лейтенант будет предупрежден о неполном служебном соответствии.

Кроме того, непосредственные организаторы мероприятия будут уволены, передает РИА Новости.

школьники на учениях МВД в Татарстане(2019)|Фото: t.me/operdrain

Напомним, кадры того, как в Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках, вызвали большой резонанс.

Сообщалось, что региональный главк МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников Новотроицкой школы. В пресс-службе ведомства заявили, что участие школьников не было согласовано с руководством.

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Главу МВД Татарстана дисциплинарно наказали за учения полиции в школе

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Теги: татарстан, полиция, учения, школьники



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Развитие сюжета:

Ранее 25.12.2019 13:41 Мск В Татарстане трое полицейских уволены за учения по разгону митинга в школе

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Ранее 22.12.2019 18:30 Мск Полиция Татарстана признала участие школьников в учениях с имитацией беспорядков

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