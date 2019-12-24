Главу МВД Татарстана дисциплинарно наказали за учения полиции в школе

Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, в которых приняли участие школьники, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.

Генерал-лейтенант будет предупрежден о неполном служебном соответствии.

Кроме того, непосредственные организаторы мероприятия будут уволены, передает РИА Новости.

Напомним, кадры того, как в Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках, вызвали большой резонанс.

Сообщалось, что региональный главк МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников Новотроицкой школы. В пресс-службе ведомства заявили, что участие школьников не было согласовано с руководством.